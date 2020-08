‘Regeling nodig voor behoud banen evenementenbranche’

De overheid moet met een speciale regeling komen om de evenementensector te helpen nu er al maanden geen beurzen kunnen worden georganiseerd. Zonder die steun dreigen tienduizenden mensen hun baan te verliezen, stelt vakbond FNV.

Volgens FNV is de Nederlandse evenementenbranche goed voor een jaaromzet van 7,4 miljard euro en 100.000 werkplekken. De tentoonstellingsbouw tekent voor 4 miljard euro daarvan. Volgens branchevereniging CLC-VECTA dreigt na het aflopen van de NOW2-regeling begin oktober ontslag voor de helft van de mensen die in de sector werken.

In de tentoonstellingsbouw zijn al een aantal bedrijven failliet gegaan. De tegemoetkoming in de vaste lasten is voor de bedrijven daar onvoldoende, zegt bondsbestuurder Henk Panhuizen. „Die tegemoetkoming in vaste lasten is vastgesteld op 14 procent van de omzet met een maximum van 50.000 euro. Per kwartaal. Met name de grotere bedrijven hebben al zo’n 15.000 euro per week aan vaste lasten. Dat schiet dus niet op.”

De kans dat er op korte termijn weer veel beurzen en evenementen worden georganiseerd is minimaal, meent FNV. Er is volgens de vakbond dus urgentie om een sectorspecifieke regeling te treffen, aangezien 2020 als verloren jaar moet worden gezien. „Er moet vanaf 1 oktober een aparte regeling komen anders gaat deze sector failliet en verliezen 51.000 mensen hun baan.”