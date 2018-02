Regeling aanstaande voor klanten Kijkshop

Het moederbedrijf van de onlangs failliet verklaarde Kijkshop komt gedupeerde klanten van de keten tegemoet. Investeerder The One wil KijkBijMij, dat voortkomt uit de failliete boedel, eind deze maand weer in de lucht hebben. Via het onlineplatform kunnen klanten die bijvoorbeeld nog vergeefs wachten op een besteld product een claim indienen.

Het gaat om mensen die na 1 november vorig jaar een aankoop deden bij de Kijkshop en hun product al wel hebben betaald, maar nog niet hebben ontvangen of om klanten die een product retour hebben gestuurd en nog altijd wachten op hun geld. Ook klanten die na 1 november een kadokaart kochten van Kijkshop, maar deze dus niet meer kunnen inwisselen, vallen binnen de regeling.

De claims worden vanwege fraudegevoeligheid individueel beoordeeld, zo meldde The One. De afhandeling gebeurt door winkels van MyCom die recent door The One werden overgenomen. Dit omdat KijkBijMij geen eigen winkels heeft.