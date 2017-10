Refresco straalt op positief Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs kroop dinsdag iets omhoog na het jaarrecord een dag eerder. Ook de andere Europese beursgraadmeters koersten overwegend hoger in navolging van de nieuwe recordstanden op Wall Street. Op het Damrak stond Refresco in de schijnwerpers na een nieuw overnamebod op de sapbottelaar.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 541,27 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 833,65 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt gingen 0,1 procent vooruit. Londen daalde een fractie. De hoofdindex in Madrid stond nipt hoger na de verliesbeurt een dag eerder.

Grootste stijger in de MidKap was Refresco met een winst van ruim 8 procent. De Rotterdamse sap- en frisdrankbottelaar heeft een nieuw overnamebod ontvangen van de Franse investeerder PAI Partners. Die is nu bereid in totaal 1,6 miljard euro op tafel te leggen. In april wees Refresco een eerste overnamevoorstel van PAI van de hand. Destijds lag de biedprijs op 1,4 miljard euro.

GrandVision steeg 0,1 procent. De uitbater van optiekketens heeft de uitbreiding van zijn belang in de Zwitserse branchegenoot Visilab afgerond. Beursintermediair Flow Traders was de grootste daler bij de middelgrote bedrijven met een min van 0,8 procent.

In de AEX stond telecom- en kabelbedrijf Altice bovenaan met een plus van meer dan 2 procent. Digitaal beveiliger Gemalto en uitzender Randstad sloten de rij met verliezen van 0,8 en 0,7 procent. KPN won 0,4 procent. Het telecomconcern koopt de Nederlandse databeveiliger QSight IT.

Op de lokale markt steeg Tie Kinetix 1,1 procent. Het softwarebedrijf heeft in september voor bijna 3 miljoen euro aan orders ontvangen.

In Dublin won Ryanair 1,5 procent. De personeelproblemen bij Ryanair hebben de groei van het aantal passagiers niet of nauwelijks in de weg gezeten. De Ierse luchtvaartmaatschappij vervoerde in september 10 procent meer reizigers dan een jaar eerder. Ryanair schrapte in september en oktober duizenden vluchten omdat het de roosters voor het vliegend personeel niet rond kon krijgen.

De euro was 1,1731 dollar waard, tegen 1,1742 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 50,51 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 56 dollar per vat.