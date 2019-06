Referendum FNV tot en met zaterdag 15 juni

Vakbond FNV gaat komende week, zoals al aangegeven, zijn achterban raadplegen over de voorgestelde verregaande hervormingen van het pensioenstelsel. Het referendum wordt gehouden van woensdag tot en met zaterdag.

Leden krijgen een brief in de bus met een individuele code. Hiermee kunnen ze via internet hun stem uitbrengen tussen woensdag 12 juni 11.00 uur en zaterdag 15 juni 12.00 uur. Na deze ledenraadpleging neemt uiteindelijk het ledenparlement van de bond een definitief besluit. Dat parlement, het hoogste orgaan van de bond, bestaat uit 105 vertegenwoordigers van leden die per bedrijfstak zijn gekozen.

FNV heeft een miljoen leden. Het principeakkoord dat met het kabinet en de werkgevers werd bereikt, zal neutraal aan hen worden voorgelegd. Voorzitter Han Busker zei eerder dat de bond geen positief of negatief stemadvies wilde geven, en dat de leden zelf heel goed een oordeel kunnen vellen. "Wij als bestuur steunen het onderhandelingsresultaat. We hebben er alle vertrouwen in dat het heel goed verdedigbaar is", aldus Busker.