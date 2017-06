Rederij Vroon verkeert in zwaar weer

De van oorsprong Zeeuwse rederij Vroon, tegenwoordig gevestigd in Breda, verkeert in financiële problemen.

Woensdag meldden diverse media dat de rederij in overleg met banken en schuldeisers aan een reddingsplan werkt. Later op de dag meldde het bedrijf op zijn website dat de gesprekken „in een constructieve sfeer” verlopen en dat het in de loop van de zomer een overeenkomst verwacht.

Vorig jaar leed Vroon voor het eerst in zijn geschiedenis een verlies: 170 miljoen euro bij een omzet van 484 miljoen. In het jaarverslag staat dat het voortbestaan van de onderneming niet gegarandeerd kan worden als het niet tot een akkoord komt met de schuldeisers.

Bij Vroon werken wereldwijd 4000 mensen. Het is een van de grotere rederijen van Nederland. Vroon richt zich vooral op gespecialiseerde schepen voor bijvoorbeeld het vervoer van vee en auto’s. Ook heeft Vroon een grote vloot voor de ondersteuning van offshore-activiteiten.

De problemen zitten bij die laatste tak, blijkt uit de verklaring op de website. Door de crisis in de olie- en de gasmarkt is er veel minder werk voor de schepen. De andere activiteiten van Vroon presteren volgens de directie naar verwachting.

Volgens bestuurder Marcel van Dam van vakbond Nautilus rommelt het al langer binnen Vroon. De vakbond heeft woensdag een brief ontvangen waarin Vroon meedeelt twee tankers te hebben verkocht. Drie andere schepen staan op de nominatie voor verkoop. Nederlands personeel is daarbij meegedeeld dat ze op zoek zullen moeten naar een andere baan.