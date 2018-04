Rederij Vroon bereikt akkoord over schulden

Rederij Vroon heeft afspraken gemaakt met zijn schuldeisers over herstructurering van zijn schulden. De overeenkomst moet nog definitief worden goedgekeurd, maar is volgens Vroon een belangrijke stap. Het bedrijf raakte eind 2016 in financiële problemen, mede door de slechte oliemarkt waardoor het minder offshoreklussen kreeg.

Vroon denkt dat het door de herstructurering van zijn schuldenlast er weer bovenop kan komen. De reder, die in totaal ruim 3100 medewerkers heeft en zo’n 200 schepen, voorziet ook in de nieuwe situatie zijn strategische plannen te kunnen blijven uitvoeren. Het bedrijf wil in de toekomst zijn financiële positie verder versterken.