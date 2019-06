„Reddingsplan Nederlandse tak British Steel”

Investeerder Greybull wil een bod uitbrengen op een Nederlandse en een Franse fabriek van British Steel. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Greybull was eerder eigenaar van heel British Steel, maar het bedrijf ging vorige maand failliet.

Greybull zou de fabrieken in het Franse Hayange en FN Steel in Alblasserdam samen willen voegen met de Franse staalmaker Ascoval. Dat laatste bedrijf kocht Greybull in mei. Ascoval zou dan halffabrikaten kunnen leveren aan FN Steel en de fabriek in Hayange.

Bij FN Steel werken volgens de website ruim 300 mensen.