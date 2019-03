Redding Tercas-bank Italië geen staatssteun

Bij het overeind houden van de Italiaanse bank Tercas in 2014 was geen sprake van illegale staatssteun. Het Gerecht van de Europese Unie vernietigde een eerder oordeel van de Europese Commissie over de kwestie. De 300 miljoen euro die met de redding was gemoeid hoeft door de regering in Rome niet te worden teruggevorderd.

De redding van Tercas, dat later werd verkocht aan Banca Popolare di Bari, werd georkestreerd door het Italiaanse depositogarantiefonds FITD. Volgens de Europese Commissie handelde dat fonds in naam van de overheid en was daarmee sprake van een als staatssteun aan te merken financiering.

Het EU-gerecht ging niet mee in die argumentatie en oordeelde dat het FITD wel onafhankelijk handelde. Daarbij werd benadrukt dat het goedkoper was om Tercas via een FITD-financiering in de lucht te houden, dan wanneer het onder verplichte liquidatie was geplaatst. Dan zouden namelijk wettelijke garanties moeten worden ingesteld ten behoeve van spaarders van Tercas.

Tegen de uitspraak kan nog hoger beroep worden ingesteld.