Recreatiesector: kaalslag zonder aanpassing derde steunpakket

Ondernemers in de recreatiesector vrezen dat veel bedrijven in de branche de coronacrisis niet overleven zonder aanpassingen aan het derde steunpakket van de overheid. In een brief aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken vraagt brancheorganisatie Gastvrij Nederland om aanpassingen.

De organisatie vertegenwoordigt bedrijven die actief zijn in toerisme, recreatie en cultuur. De inkomsten voor die bedrijven zijn vaak seizoensgebonden. Volgens Gastvrij Nederland wordt daar bij de toekenning van looncompensatie via de NOW-regeling, bedoeld voor bedrijven die door de crisis veel omzet verliezen, onvoldoende rekening mee gehouden. De door de crisis veroorzaakte omzetdaling wordt namelijk vergeleken met de inkomsten van bedrijven in maart, terwijl dat voor veel bedrijven in de sector een rustige maand is.

Gastvrij Nederland pleit daarom voor een aanpassing van de NOW-regels voor seizoensgebonden bedrijven. Daarbij doet de organisatie een voorstel om het omzetverlies te vergelijken met het niveau van vorig jaar. Bij eerdere steunpakketten werd ook al een oproep gedaan om ‘weeffouten’ weg te werken voor seizoensgebonden bedrijven.

De sector wil ook een hoger plafond voor de tegemoetkoming voor vaste lasten voor getroffen bedrijven die relatief veel kosten maken. Nu is het maximum nog 90.000 euro per drie maanden.