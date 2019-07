Recordzomer in de maak voor Thalys

Thalys rekent dit jaar op een recordzomer, geholpen door nieuwe bestemmingen als Disneyland Paris en luchthaven Charles de Gaulle. De uitbreiding van het netwerk van de hogesnelheidstrein zorgde in de eerste zes maanden van het jaar mede voor een reizigersgroei van bijna 5 procent tussen Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.

Thalys ziet, ten opzichte van de zomer van 2018, nu al een stijging van 13 procent van verkochte tickets voor deze zomer. De onderneming merkt vooral een groeiende interesse van gezinnen en jongeren voor de kenmerkende rode trein in de voorliggende vakantieperiode.

De directe lijnen van onder andere Amsterdam naar Disneyland Paris en Roissy-Charles de Gaulle, maar ook naar Bordeaux, werden eind maart geïntroduceerd. Inmiddels zijn al meer dan 100.000 tickets verkocht voor de nieuwe routes.

Thalys International bestaat ruim twintig jaar en is eigendom van de Franse, Belgische en Duitse spoorwegen. NS is een strategische partner. Vorig jaar stapten in totaal ruim 7,5 miljoen mensen aan boord van een Thalys.