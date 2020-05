Recordterugval voor Europese autoverkoop

De Europese autoverkoop is in april wederom gekelderd als gevolg van de coronapandemie. Volgens de internationale autobrancheorganisatie ACEA, die de cijfers levert, gaat het om de grootste daling ooit gemeten.

Het aantal auto’s dat aan de man werd gebracht, kwam vorige maand vergeleken met een jaar eerder meer dan 76 procent lager uit op 270.682 nieuwe personenwagens. Het merendeel van de autoshowrooms in Europa was de volledige maand gesloten. In maart halveerden de Europese autoverkopen al ruimschoots.

In alle 27 EU-landen gingen de verkopen in april met meer dan 10 procent achteruit. De grootste terugval werd genoteerd in Italië, waar de markt met bijna 98 procent instortte. De Spaanse verkopen zakten daarnaast een kleine 97 procent. Europa’s grootste autoland, Duitsland, zag ruim 61 procent minder nieuwe personenwagens de showrooms uitrollen.

De Nederlandse brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging meldden onlangs al dat de autoverkoop hier 53 procent lager uitkwam op 15.373 stuks. Volgens de organisaties is het economisch vertrouwen van consumenten en bedrijven in korte tijd naar een dieptepunt gedaald en heeft de auto- en toeleverindustrie een aantal weken voor een belangrijk deel stilgelegen. Hierdoor zijn er nauwelijks nieuwe auto’s besteld en konden veel van de reeds bestelde voertuigen niet uitgeleverd worden. In Nederland zijn showrooms van autobedrijven over het algemeen nog wel gewoon open.