Recordstijging olieprijs na opmerking Trump

De prijs voor Amerikaanse olie kende donderdag zijn sterkste eendaagse stijging ooit. Een vat Amerikaanse olie werd in een etmaal 24 procent meer waard, nadat de Amerikaanse president Donald Trump zinspeelde op ingrijpen in het olieconflict tussen Saudi-Arabië en Rusland.

Trump liet weten een compromis na te streven tussen de twee kemphanen. „Als het juiste moment daar is, ga ik me ermee bemoeien”, voegde hij daaraan toe.

Door het geruzie tussen Saudi-Arabië en Rusland is olie in korte tijd fors minder waard geworden. Zo ligt de huidige prijs voor een vat Amerikaanse olie nog altijd 60 procent lager dan begin dit jaar. Dit dreigt veel Amerikaanse bedrijven in de olie-industrie te nekken.

De Saudi’s willen dat Rusland, voorheen bondgenoot van oliekartel OPEC, instemt met een verdere inperking van de olieproductie. Dat zou de olieprijzen moeten stutten nu de vraag door de coronacrisis is gedaald. Omdat Moskou weigerde, besloten de Saudi’s om de vraagprijs te verlagen en de productie te verhogen om Rusland met nog lagere olieprijzen onder druk te zetten.