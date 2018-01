Recordschade natuurrampen door orkanen

De verzekerde schade als gevolg van natuurrampen wereldwijd is afgelopen jaar uitgekomen op een recordbedrag van 135 miljard dollar. Dat komt vooral door drie orkanen die in de nazomer kort na elkaar het Caribisch gebied en het zuiden van de Verenigde Staten troffen, meldt herverzekeraar Munich Re.

De totale schade, verzekerd en onverzekerd, raamt Munich Re op 330 miljard dollar. Dat is meer dan twee keer zoveel als gemiddeld in de afgelopen tien jaar, maar geen record. In 2011 kwam het schadebedrag, gecorrigeerd voor inflatie, op 354 miljard dollar. Dat kwam mede door een zware aardbeving en tsunami die in maart van dat jaar de Japanse oostkust troffen.

De orkanen Harvey, Irma en Maria veroorzaakten een schade van bij elkaar 215 miljard dollar. Niet eerder waren de verwoestingen tijdens het orkanenseizoen langs de Atlantische Oceaan zo kostbaar. Mede daardoor waren de Verenigde Staten in 2017 goed voor de helft van het totale schadebedrag. Normaal is dat ongeveer een derde.

Munich Re telde meer dan zevenhonderd natuurrampen, circa honderd meer dan gemiddeld. Natuurgeweld kostte naar schatting wereldwijd zo’n 10.000 mensen het leven. Dat zijn er iets meer dan een jaar eerder maar wel veel minder dan het tienjarig gemiddelde, dat op circa 60.000 doden staat. De meeste slachtoffers waren te betreuren in Azië, waar overstromingen circa 2700 mensenlevens eisten.

De experts van Munich Re noemen de vele weergerelateerde rampen in 2017 een voorproefje van wat komen gaat. „Hoewel individuele gebeurtenissen niet direct te herleiden zijn tot klimaatverandering, verwachten onze experts dat zulk extreem weer in de toekomst vaker zal voorkomen”, aldus de herverzekeraar.