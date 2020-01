Records Wall Street alweer aan diggelen

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met overduidelijke winsten gesloten. Daarbij werden eerdere records weer gebroken. Beleggers werden niet van hun stuk gebracht door politieke ontwikkelingen in Washington, waar in de Senaat het proces over de afzetting van president Donald Trump formeel van start is gegaan. De aandacht ging uit naar een reeks bedrijven die met cijfers kwamen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent hoger op 29.297,64 punten. De breed samengestelde S&P 500 eindigde 0,8 procent hoger op 3316,81 punten en technologiebeurs Nasdaq won 1,1 procent tot 9357,13 punten.

Op het vlak van handel hadden financiële markten een nieuwe opsteker. Een dag na de ondertekening van een gedeeltelijk handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China, nam de Senaat een nieuw Noord-Amerikaans handelsverdrag aan. Daarmee hoeft de opvolger van het NAFTA-verdrag alleen nog maar ondertekend te worden door president Trump.

Nieuwe macro-economische gegevens lieten bovendien zien dat consumenten in de VS nog gretig in de buidel tasten. De detailhandelsverkopen gingen in december omhoog, maakte het Amerikaanse ministerie van Handel bekend.

Bij de bedrijven won Morgan Stanley 6,6 procent na het openen van de boeken. Branchegenoot BNY Mellon, dat last had van lage renteniveaus, kon beleggers niet bekoren en verloor 7,8 procent.

Verfproducent PPG Industries speelde 2,6 procent kwijt. Het bedrijf stelde teleur met zijn kwartaalcijfers en vooruitzichten. Aluminiumproducent Alcoa stond bijna 12 procent lager. Het concern verwacht dat dit jaar een overschot ontstaat op de markt voor aluminium.

Juweliersketen Signet werd ruim 40 procent meer waard. Het winkelconcern zag in goede verkoopcijfers in de kerstperiode aanleiding zijn vooruitzichten voor 2020 te verhogen. Chipbedrijven Micron Technology, AMD en Intel wonnen tot 2,6 procent na sterke resultaten van het Taiwanese TSMC, een van ’s werelds grootste makers van smartphonechips.

De euro was 1,1238 dollar waard, tegen 1,1131 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 58,61 dollar. Brentolie steeg 1,2 procent in prijs tot 64,78 dollar per vat.