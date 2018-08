Records op Wall Street na speech Fed-baas

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten de handel uit gegaan. De brede S&P 500 en technologiegraadmeter Nasdaq bereikten hun hoogste slotstand ooit. Beleggers verwerkten de toespraak van Fed-preses Jerome Powell. Die zei tijdens het jaarlijkse symposium voor centrale bankiers in Jackson Hole dat hij geen enkele reden ziet om van het ingezette monetaire beleid af te stappen. Zijn gematigde toon maakte onder meer de dollar goedkoper.

De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 25.790,35 punten. De S&P 500 eindigde 0,6 procent in de plus, op een record van 2874,69 punten. Het nieuwe record voor technologiegraadmeter Nasdaq is 7945,98 punten. De graadmeter eindigde de sessie met een winst van 0,9 procent.

De Fed is al langer bezig om de rente stapje voor stapje op te voeren. Powell noemde dit passend beleid gelet op de huidige staat van de Amerikaanse economie. Zijn opvatting staat haaks op de visie van president Donald Trump, die zich eerder kritisch uitliet over het monetaire beleid. Kenners houden in doorsnee rekening met een volgende rentestap in september.

Computer- en printermaker HP Inc verloor 2 procent aan beurswaarde ondanks dat het bij de publicatie van de kwartaalcijfers zijn verwachting voor het hele jaar naar boven toe bijstelde. Streamingdienst Netflix won bijna 6 procent na een adviesverhoging. Kledingmerk Gap verloor 9 procent na een groter dan voorziene daling in vergelijkbare winkelverkopen bij zijn belangrijkste winkels.

Sportwinkelketen Foot Locker verloor dik 9 procent na cijfers. Het bedrijf meldde een hogere winst op een gestegen omzet. De vergelijkbare winkelomzet viel kenners evenwel tegen. Branchegenoot Hibbett Sports verloor 30 procent nadat het bedrijf zijn verwachtingen voor de winst aan het einde van dit boekjaar juist naar beneden had bijgesteld.

Verder stonden Canadese wietproducenten bij de winnaars. De Britse destilleerder Diageo is naar verluidt in gesprek met cannabiskwekers over een samenwerking. Daarbij zou cannabis een ingrediënt moeten worden van drankjes. In New York genoteerde kwekers als Aphria, Tilray, Canopy Growt, Hydropothecary en Aurora Cannabis wonnen 6 tot 23 procent.

De euro was 1,1624 dollar waard, tegen 1,1619 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 68,62 dollar. De prijs van Brentolie klom 1,2 procent, tot 75,64 dollar per vat.