Records bij omzet, verkoop en winst Daimler

Het Duitse Daimler, moederconcern van Mercedes-Benz en stadsauto Smart, heeft in 2017 records behaald bij de omzet, de verkopen en winst. De totale inkomsten stegen met 7 procent tot 164 miljard euro. De nettowinst ging met bijna een kwart omhoog tot 10,9 miljard euro, maakte het bedrijf bekend.

Het concern verkocht vorig jaar 3,3 miljoen auto’s, een stijging van 9 procent. „Het personeel van Daimler is er opnieuw in geslaagd om de records van het voorgaande jaar te breken”, zegt Daimler-topman Dieter Zetsche.

Hij voorziet dat de autoverkopen dit jaar „licht” stijgen ten opzichte van vorig jaar. De winst komt op ongeveer hetzelfde niveau uit als vorig jaar.

Hoewel de zaken in heel 2017 goed gingen, zijn analisten minder tevreden over de resultaten in het vierde kwartaal. De winst van 3,47 miljard euro was een stuk minder dan verwacht.

Daimler heeft plannen om 10 miljard euro te investeren met als doel om tien nieuwe elektrische auto’s op de markt te brengen tegen 2022.