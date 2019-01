Recordoverslag in haven Amsterdam

De haven van Amsterdam heeft in 2018 met 82,3 miljoen ton een nieuw overslagrecord geboekt. Dat meldde havenbedrijf Port of Amsterdam. In 2017 kwam de overslag uit op 81,3 miljoen ton.

De groei kwam met name door meer overslag van agribulk, zoals granen en sojabonen, een sterke toename van de overslag van containers en meer overslag van bouwproducten. De kolenoverslag ging voor het vierde jaar op rij omlaag. Samen met de andere havens in het Noordzeekanaalgebied, Zaanstad, Beverwijk en IJmuiden, kwam de totale overslag vorig jaar uit op 101,8 miljoen ton, eveneens het hoogste niveau ooit.

Verder ontving Amsterdam vorig jaar 180 zeecruiseschepen, wat eveneens een record is. Het aantal zeecruisepassagiers bleef met 425.686 ongeveer gelijk ten opzichte van het jaar daarvoor.