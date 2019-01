Recordomzet voor zakenreisorganisatie BCD

BCD Travel, een van de grootste zakenreisorganisaties ter wereld, heeft in 2018 een recordomzet behaald. De onderneming van miljardair John Fentener van Vlissingen was in totaal goed voor ruim 27 miljard dollar aan opbrengsten.

Er kwamen onder meer nieuwe klanten bij. De omzet steeg met 6 procent in vergelijking met 2017. Afgelopen jaar breidde BCD tevens de mogelijkheden uit voor mobiele boekingen via TripSourceGo. Daarmee kunnen zakenreizigers via de app zelf hotels en vluchten zoeken en boeken.

Ook investeerde de zakenreisorganisatie weer in opkomende markten. Zo werd een meerderheidsbelang genomen in operationele activiteiten in Colombia. Onlangs nog werd de uitbreiding van BCD’s internationale netwerk in Zuid-Afrika aangekondigd.

BCD Travel is onderdeel van de BCD Group, die tal van merken omvat. Ook CheapTickets en Vliegwinkel horen erbij. Het concern is wereldwijd actief in meer dan 109 landen en heeft ruim 14.500 medewerkers in dienst.