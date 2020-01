Recordomzet voor Southwest ondanks kwestie 737 MAX

Southwest Airlines heeft in het slotkwartaal van 2019 een recordomzet behaald, ondanks de problemen met de 737 MAX van Boeing. Dat toestel wordt na twee crashes in korte tijd sinds maart vorig jaar om veiligheidsredenen wereldwijd aan de grond gehouden. Southwest had als gevolg van de MAX-problemen minder vliegtuigstoeltjes beschikbaar.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij zette een omzet van 5,7 miljard dollar in de boeken. Dat betekende een stijging op jaarbasis van 0,4 procent. De capaciteit van de maatschappij daalde in vergelijking met een jaar eerder met 0,9 procent. De kwartaalwinst van Southwest kwam uit op 514 miljoen dollar.

Over het hele jaar genomen zette Southwest een winst van 2,3 miljard dollar in de boeken. Topman Gary Kelly noemde die prestatie opmerkelijk. De problemen met de MAX snoepten volgens hem honderden miljoen dollars af van het operationele resultaat en schopten gedurende het jaar ook vluchtroosters in de war.

Southwest heeft 34 toestellen van het type 737 MAX in zijn vloot. Dit hadden er eind vorig jaar 75 moeten zijn. Verder zouden in 2020 nog eens 38 van die zuinigere vliegtuigen geleverd moeten worden. Eerder werd met Boeing een akkoord bereikt over compensatie voor geleden schade. De kwestie zal de prestaties van Southwest volgens Kelly ook dit jaar in de weg zitten.