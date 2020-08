Recordkrimp voor zakelijke dienstverleners door corona

De omzet van zakelijke dienstverleners is in het tweede kwartaal van dit jaar in het sterkste tempo ooit gedaald door de coronacrisis, met vooral buitengewoon harde klappen voor bedrijven in de reis- en reclamebranche. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

Volgens het CBS daalde de omzet van de zakelijke dienstverlening met 18,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat is de sterkste neergang ooit gemeten. Het vorige negatieve record stamt uit het vierde kwartaal van 2009, toen de omzet van de zakelijke dienstverlening als gevolg van de kredietcrisis 7,6 procent lager lag.

Voor de reisbranche, met bijvoorbeeld reisbemiddelingsbureaus, werd een omzetkrimp met ruim 89 procent gemeten, onder druk van de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus. In het eerste kwartaal was hier al een neergang van meer dan 19 procent te zien.

De omzet in het reclamewezen nam met bijna 31 procent af. Dat kwam omdat er veel minder werd geadverteerd door bedrijven in coronatijd en reclamebureaus dus veel minder opdrachten ontvingen. De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling was 16,6 procent lager dan een jaar eerder, aldus het CBS.

Het statistiekbureau meldde verder dat ondernemers in de zakelijke dienstverlening inmiddels een stuk minder pessimistisch zijn geworden. Wel ligt het ondernemersvertrouwen in de sector nog altijd bijzonder laag.