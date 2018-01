Recordjacht Wall Street stokt

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. De graadmeters leken in eerste instantie op weg naar verse records. De leidende Dow-Jonesindex ging zelfs even door de grens van 26.000 punten, maar het sentiment sloeg geleidelijk om. Beleggers verwerkten onder meer cijfers van zorgverzekeraar UnitedHealth en financieel concern Citigroup.

De Dow sloot uiteindelijk met een nipt verlies op 25.792,86 punten. De S&P 500 eindigde met een min van 0,4 procent op 2776,42 punten. De Nasdaq verloor 0,5 procent tot 7223,69 punten.

Citigroup ging 0,4 procent omhoog, ondanks een megaverlies. De bank leed over het vierde kwartaal een verlies van 18,3 miljard dollar. Dat kwam door een last van 22 miljard dollar in verband met de Amerikaanse belastinghervormingen. Zonder die eenmalige post ging de winst wel omhoog.

UnitedHealth, de grootste zorgverzekeraar van de VS, profiteerde juist van een meevaller door de belastinghervormingen. Het bedrijf verhoogde onder meer zijn winstprognose en werd door beleggers beloond, getuige de plus van 1,9 procent.

Verder stond General Electric (GE) in de schijnwerpers. Het bedrijf meldde een tegenvaller van 6,2 miljard dollar bij zijn resterende verzekeringsactiviteiten. Verder zou het bedrijf overwegen om zijn activiteiten te splitsen. Het aandeel GE sloot bijna 3 procent lager.

Farmaceut Merck behaalde bemoedigende testresultaten met een medicijn tegen longkanker en won bijna 6 procent. Concurrent Bristol-Myers Squibb verloor juist 4,6 procent.

Autoconcern General Motors (plus 0,3 procent) verraste met beter dan verwachte vooruitzichten voor de winst de komende twee jaar. Daarbij zullen nieuwe modellen de verkopen aanjagen, terwijl ook de marges zullen verbeteren, aldus de automaker.

Chipfabrikant Qualcomm won 4,4 procent. Het bedrijf, dat in het vizier staat van branchegenoot Broadcom, schreef beleggers dat het beter af is als op opzichzelfstaand bedrijf. Een overname zou alleen aandeelhouders van Broadcom blij maken, zo werd gewaarschuwd. Volgens Broadcomm zijn de beloften van Qualcomm loos en lukt het de chipmaker niet om aan de eigen doelen te voldoen. Broadcom sloot met een min van 0,4 procent.

De euro was 1,2265 dollar waard, tegen 1,2230 bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 63,79 dollar. De prijs van Brentolie daalde 1,4 procent tot 69,26 dollar per vat.