Recordjaar voor Zeeuwse havens

De Zeeuwse havens van Vlissingen, Terneuzen en Borsele hebben hun beste jaar ooit achter de rug. De goederenoverslag kwam uit op een record van bijna 68 miljoen ton, waarvan de zeevaart dik 34 miljoen ton voor zijn rekening nam.

Volgens havenbedrijf North Sea Port ging de overslag via zeeschepen bijna 3 procent vooruit ten opzichte van 2016. Zowel bij de bulkgoederen als bij de containers was de stijging merkbaar.

De Zeeuwse havens hebben onlangs organisatorisch hun krachten gebundeld met de haven van het Belgische Gent, die in 2017 eveneens een recordjaar kende. Het havengebied Gent zag zijn overslag via de zeevaart met bijna 12 procent aandikken tot 32,5 miljoen ton. De overslag via de binnenvaart bedroeg er 23 miljoen ton, oftewel ruim 5 procent meer dan in 2016.

Het gemeenschappelijke havenbedrijf is tevreden over de cijfers. North Sea Port richt zich voor een groot deel op bulkgoederen als ijzererts, kolen, voeding, granen en meststoffen. Verder wordt er veel stukgoed als staal, papier, hout, fruit en andere lading overgeslagen.