Recordjaar voor vliegtuigbouwer Boeing

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft in 2018 zijn beste resultaten ooit in de boeken gezet, dankzij de levering van een recordaantal verkeersvliegtuigen. Voor dit jaar rekent het concern op een verdere stijging van de resultaten.

De omzet steeg vorig jaar met 8 procent tot meer dan 101 miljard dollar. Daarmee werd voor het eerst in het 102-jarige bestaan van het bedrijf de grens van 100 miljard dollar overschreden. De nettowinst ging met bijna een kwart omhoog tot iets minder dan 10,5 miljard dollar.

Boeing had eerder al gemeld dat afgelopen jaar het recordaantal van 806 commerciële toestellen werd geleverd aan klanten, tegen 763 in 2017. Het bedrijf is ook actief met dienstverlening aan de luchtvaart en defensie en ruimtevaart.

Het orderboek heeft een waarde van 490 miljard dollar, met bestellingen voor bijna 5900 verkeersvliegtuigen. Boeing gaf aan voor dit jaar op een omzet te rekenen van 109,5 miljard tot 111,5 miljard dollar en een hogere winst. Naar verwachting worden dit jaar tussen 895 en 905 vliegtuigen aan klanten geleverd.