Recordjaar voor North Sea Port

De havens van Zeeland en Gent hebben weer een recordjaar beleefd. In 2018 werd via zeevaart ruim 70 miljoen ton goederen overgeslagen, meer dan ooit tevoren. Het gezamenlijke havenbedrijf North Sea Port is verder licht optimistisch over de prestaties dit jaar. Wel wordt gewezen op de impact van de krimpende economische groei en de aanstaande brexit.

De overslag vanaf zeeschepen in Terneuzen, Vlissingen, Borssele en het Belgische Gent steeg met 5,5 procent op jaarbasis tot 70,3 miljoen ton. Daarmee heeft het havenbedrijf voldaan aan de eigen doelstelling. De gunstige ontwikkelingen op de bouwmarkt zorgden onder meer voor extra overslag van zand, grind en bouwmaterialen. Ook de kolenoverslag steeg licht, terwijl er ook meer landbouwproducten werden verwerkt.

De binnenvaart kent een toename van 2,5 procent tot een totaal van 58 miljoen ton. Daarnaast werd 10 tot 12 miljoen ton aan overslag via pijpleidingen gerealiseerd.

North Sea Port bestaat nu ruim een jaar. Het havenbedrijf is ontstaan door de fusie van het Nederlandse Zeeland Seaports en het Vlaamse Havenbedrijf Gent.