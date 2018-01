Recordexport aan bloemen en planten in 2017

De Nederlandse export van bloemen en planten is vorig jaar gestegen naar een nieuw record van 6 miljard euro. Voor 2018 wordt op verdere groei gerekend, al zal die wel wat gematigder zijn. Dat meldden brancheorganisatie VGB en marktonderzoeker Floridata.

De export ging in 2017 met bijna 5 procent omhoog, mede dankzij een hogere uitvoer naar landen in Oost-Europa zoals Polen en Rusland. Ook verder in de wereld zit de vraag in de lift. In meer dan 120 landen worden bloemen en planten vanuit Nederland verhandeld.

De exportwaarde van bloemen en planten heeft sinds 2002 een verdubbeling laten zien. In dat jaar werd nog voor een bedrag van 3 miljard euro aan snijbloemen en pot- en tuinplanten geƫxporteerd naar het buitenland.

December was wel de enige maand van 2017 waarin de exportwaarde daalde ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt met name door slechte weersomstandigheden met vorst en sneeuwval, die de vraag naar bloemen en planten drukten. Ook speelt mee dat er minder handelsdagen waren dan in december 2016.