Recordbedrag besteed aan nieuwe auto’s

sAMSTERDAM (ANP) - Autokopers hebben vorig jaar een recordbedrag besteed aan de aanschaf van nieuwe auto’s. De totale omzet bij de verkoop van nieuwe wagens ging in 2017 met 1,3 miljard euro omhoog tot 13 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van de brancheorganisatie RAI Vereniging.

De gemiddelde aankoopprijs bedroeg 31.498 euro. Volgens RAI Vereniging draagt vooral de interesse van consumenten in kleinere SUV’s bij aan de hogere gemiddelde prijs. Inmiddels bestaat 21 procent van de totale nieuwverkopen uit dit type auto. „Automobilisten voelen zich aangetrokken tot het stoere sportieve uiterlijk. Bovendien wordt ook de hoge instap en zit gewaardeerd”, stelt RAI Vereniging-voorzitter Steven van Eijck.

Met name de particulier investeert meer in een nieuwe auto. Dit bedrag bedroeg vorig jaar gemiddeld 29.596 euro, een stijging van 27 procent ten opzichte van 2007. Opvallend is dat in de zakelijke markt juist iets minder wordt uitgegeven aan een nieuwe auto.

Overigens maakt RAI Vereniging zich zorgen over de hoge bpm in Nederland. Volgens de brancheorganisatie zorgt die hogere belasting voor een sterke groei van de parallelimport. „Een belangrijk deel daarvan vervangt nieuwkoop in Nederland. De bpm werkt niet alleen marktverstorend, maar remt ook de komst van meer veilige en duurzame nieuwe auto’s”, aldus Van Eijck.