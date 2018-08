Recordaantal snel groeiende bedrijven

De economisch voorspoedige tijden doen zich voelen in het personeelsbeleid van veel bedrijven. Het aantal snel groeiende bedrijven in Nederland is vorig jaar verder gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Onder snelle groeiers verstaat het CBS bedrijven met minimaal tien werknemers waarvan het personeelsbestand in drie jaar tijd jaarlijks met minimaal een tiende is toegenomen. Daarvan steeg het aantal vorig jaar met 16 procent tot bijna 8500, een record sinds het statistiekbureau in 2010 met deze metingen begon.

Vooral onder informatie- en communicatiebedrijven bevonden zich veel snelle groeiers. Ruim een vijfde van alle ondernemingen in die bedrijfstak voldeed aan de criteria. Ook in de horeca en zakelijke dienstverlening is meer dan 20 procent van de bedrijven een snelle groeier. Onder zakelijk dienstverleners waren ook in absolute aantallen de meeste snelle groeiers te vinden.

Procentueel nam het aantal snelgroeiende ondernemingen het hardst toe in de bouw. Het aantal nam daar met meer dan 50 procent toe tot 580 ondernemingen. Binnen die sector zijn het vooral gespecialiseerde bedrijfjes die in rap tempo nieuw personeel hebben aangenomen, zoals stukadoors-, schilders- en loodgietersbedrijven.