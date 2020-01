Recordaantal passagiers voor KLM in 2019

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft vorig jaar een recordaantal van 35,1 miljoen passagiers aan boord van haar vliegtuigen verwelkomd. Op jaarbasis was sprake van een groei met 2,7 procent. KLM-baas Pieter Elbers sprak van een „geweldige mijlpaal”, wijzend ook naar het passagiersrecord voor de KLM Groep, waar ook de Nederlandse tak van Transavia toe behoort.

Volgens Elbers is de positie van KLM sterker dan een jaar geleden. In het voorbije jaar werden zes nieuwe bestemmingen toegevoegd tot een totaal van 171 KLM-bestemmingen vanaf Schiphol. Vliegtuigen van KLM zaten gemiddeld voor 89,4 procent vol, hetgeen een lichte stijging van de bezettingsgraad betekende.

Qua vracht hield de volumedaling van de voorbije maanden aan. Al met al daalde het vrachtvervoer vorig jaar met 3,5 procent, mede als gevolg van de impact van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog en de afnemende economische groei wereldwijd wat ook de handel drukt.

Transavia Nederland vervoerde vorig jaar 9,2 miljoen reizigers. Op jaarbasis was hier sprake van een groei met 4,4 procent. Inclusief de Franse Transavia-tak ging het om bijna 16,6 miljoen passagiers, waarmee de groei op 4,8 procent uitkwam.

Air France was in 2019 goed voor 52,5 miljoen reizigers. De passagiersstroom bij de Franse maatschappij zwol met 2,1 procent aan. Heel Air France-KLM was goed voor 87,6 miljoen reizigers in 2019. In de laatste maand van het jaar checkten 6,9 miljoen personen in bij de maatschappijen van de groep. In december was op jaarbasis sprake van een groei met 1,4 procent. KLM was die maand goed voor een groei van 3,1 procent.