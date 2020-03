Recordaantal ontslagen in Zweden door coronacrisis

Een recordaantal mensen in Zweden heeft in maart ontslag gekregen vanwege de coronacrisis. Dat meldde de Zweedse arbeidsdienst. Het ging om 36.8000 ontslagen, tegen bijna 3300 in maart vorig jaar.

Vooral vorige week nam het aantal mensen dat ontslag kreeg te horen sterk toe, met een verdubbeling, aldus de arbeidsdienst. De Zweedse overheid is bezig met maatregelen om bedrijven te steunen in de crisis en ontslagen te voorkomen. Hoe groot het aantal werklozen in Zweden uiteindelijk zal worden, hangt volgens de dienst vooral af van de duur van de crisis.