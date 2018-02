Het aantal leaseauto’s op de Nederlandse wegen is in 2017 met ruim 9 procent gestegen tot 860.000, een recordaantal. Dat meldde de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

De toename is vooral te danken aan de opmars van private lease door particulieren. Vorig jaar werden 39.000 contracten afgesloten. In totaal zijn er nu 103.000 privé geleasede auto’s in Nederland. De VNA hoopt dat de groei van het aantal leaseauto’s de komende jaren door zal zetten richting een miljoen.