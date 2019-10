Recordaantal bezoekers voor webshop Zalando

Zalando heeft in het derde kwartaal een recordaantal klanten getrokken. Voor het eerst werd de webwinkel in één kwartaal 1 miljard keer bezocht via computer of smartphone. Het aantal actieve klanten groeide tot 29,5 miljoen, een stijging van 17,5 procent. Volgens Zalando tonen de cijfers aan dat steeds meer klanten naar hun webwinkel gaan „als ze aan mode denken”.

De Duitse modewebwinkel, die ook in Nederland actief is, hield aan die extra klanten en bezoeken ook extra omzet over. Die kwam uit op 1,5 miljard euro, waar dat in dezelfde periode vorig jaar nog 1,2 miljard euro was.

Het aangepaste bedrijfsresultaat was met 6,3 miljoen euro positief. Vorig jaar was dat in dezelfde periode nog een verlies van 38,9 miljoen euro. Onder de streep had Zalando wel een verlies, van 13,6 miljoen euro.