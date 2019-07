Record overslag zeehavens

De Nederlandse zeehavens verwerkten in 2018 een recordvolume aan goederen.

De overslag van containers steeg het sterkst, geholpen door de fors gestegen aanvoer van voornamelijk hout en papier uit Rusland, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Ook de import uit het Verenigd Koninkrijk liep sterk op. Aangespoord door de dreigende brexit legden Britse bedrijven in een versneld tempo voorraden aan op het Europese vasteland.

De aan- en uitvoer van goederen in en uit de zeehavens stond eind 2018 op een recordniveau van bijna 605 miljoen ton. Dat is 1,5 procent meer dan een jaar daarvoor. Twee derde van de overslag bestond uit droge goederen als kolen en landbouwproducten en natte bulk zoals ruwe aardolie. De dominantie van dit type goederen in de zeehavens neemt af, aldus het CBS.

De groei in de overslaggoederen was het sterkst in de havens in Zeeland en Groningen. De stromen van goederen in Amsterdam en Rotterdam lieten een lichte toename zien.

In twintig jaar is de afvoer van goederen uit de zeehavens meer dan verdubbeld. De invoer is in die periode ruim een kwart gestegen.