Record aan windenergie in oktober

Windmolens leverden in oktober een record aan windenergie, vanwege flink meer wind en een groter aantal windmolens dat draaide. Dat becijferde Energieopwek.nl, een website die de opwekking van duurzame energie bijhoudt.

Zo werd windpark Borssele, voor de kust van Zeeland, volledig in gebruik genomen. Met name aan het begin en einde van de maand zaten „een paar goede winderige dagen”, meldt de website. Daardoor was de windproductie ruim 80 procent meer dan in september.

Zonne-energie deed het met 77 zonuren in oktober minder goed, blijkt uit gegevens van het KNMI. Normaal gesproken komt het aantal zonuren dan uit op 115 uur. Daarbij worden de dagen korter, waardoor de zon minder lang kan schijnen in vergelijking met vorige maand.

De totale groei van duurzame energie was in oktober met 30 procent meer ten opzichte van september „minder spectaculair”, aldus Energieopwek.nl. Behalve windenergie kwam de groei ook uit biomassa. Tot nu toe is de productie van duurzame energie dit jaar wel ruim een vijfde hoger tegenover de eerste tien maanden van vorig jaar.

Het aandeel duurzame bronnen groeide wel. Deze maand kwam bijna een derde van de totale stroomproductie uit duurzame bronnen. Vorig jaar was dat in deze periode nog bijna een vijfde. Wind op zee en wind op land droegen het meeste bij. Oktober komt daarmee op de tweede plaats. Mei staat nog steeds op de eerste plek, hoewel er door de coronacrisis bijna 10 procent minder stroom werd verbruikt dan normaal.

Het Klimaatakkoord wil in 2030 dat 70 procent van de stroom duurzaam is. Nu bestaat nog bijna driekwart van de stroomproductie uit gas, kolen en andere conventionele bronnen.