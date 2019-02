Record aan werk op de plank bij VolkerWessels

VolkerWessels heeft naar eigen zeggen een recordbedrag aan werk op de plank liggen. Het bouwbedrijf zei bij de presentatie van de jaarcijfers dat het orderboek begin dit jaar voor 8,9 miljard euro was gevuld. Dat bedrag is ruim een tiende hoger dan een jaar eerder. Het sluisproject OpenIJ bij IJmuiden, waar VolkerWessels ook in 2018 miljoenen extra aan kwijt was, drukte duidelijk op de jaarresultaten.

VolkerWessels sloot het jaar af met een omzet van 5,9 miljard euro, tegen 5,7 miljard euro een jaar eerder. VolkerWessels had eerder dit jaar al bekendgemaakt dat het tientallen miljoenen extra moest afschrijven op het sluizenproject. De winst van het bouwconcern daalde daardoor met ruim 2 procent tot 137 miljoen euro. Zonder de OpenIJ-last zou hier een winststijging zijn genoteerd van bijna 19 procent.

Hetzelfde gold bij het bedrijfsresultaat (ebitda). Dit viel dik 5 procent lager uit, op 251 miljoen euro. Exclusief het OpenIJ-effect was er sprake van 9,4 procent groei tot 290 miljoen euro.

Topman Jan de Ruiter benadrukte de sterke prestaties bij het onderdelen Construction & Real Estate Development en Energy & Telecoms Infrastructure. Ook de Britse activiteiten van VolkerWessels presteerden volgens hem sterk. In Noord-Amerika had het bouwbedrijf naar eigen zeggen te kampen met ongunstige weersomstandigheden.

De resultaten van de divisie infrastructuur, waar OpenIJ onder valt, waren minder dan een jaar eerder. Dit komt ook omdat VolkerWessels het onderdeel tegen het licht houdt. De bouw van de sluizen in IJmuiden vordert volgens De Ruiter gestaag, al zijn er nog de nodige uitdagingen. Onlangs zijn er nieuwe afspraken gemaakt met banken, waardoor het project verzekerd is van financiering.

VolkerWessels verwacht dat de gunstige marktomstandigheden voor de bouwsector dit jaar aanhouden, ondanks de vele onzekerheden die mondiaal spelen. Zo houdt het bedrijf er rekening mee dat de brexit, zeker als het om een chaotisch vertrek van de Britten uit de EU gaat, een negatief effect kan hebben op met name de Britse activiteiten.