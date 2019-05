„Record aan Nederlandse vastgoedbeleggingen”

Beleggers hebben aan het begin van een jaar nog niet eerder zo veel geld gestoken in Nederlands vastgoed als in de eerste drie maanden van dit jaar. Vooral beleggingen in de woningmarkt namen begin dit jaar sterk in volume toe, berekende vastgoedadviseur CBRE.

De woningmarkt in Nederland wordt al tijden gekenmerkt door schaarste. Kennelijk spoort dit aan tot investeren in huizen, want in de eerste drie maanden van dit jaar werd volgens CBRE 2,3 miljard euro geïnvesteerd in woningen. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 890 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

De ontwikkeling op de woningmarkt leidde tot een stijging van bijna 17 procent van de totale som geld die in Nederlands vastgoed is belegd tot 4,2 miljard euro. Niet in alle vormen van vastgoed werd meer geld gestoken. Zo bleven de investeringen in kantoren gelijk, terwijl het beleggingsvolume in winkelvastgoed enkele procenten daalde.