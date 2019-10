Record aan Canadese olie naar Rotterdam

De hoeveelheid ruwe olie die dit jaar vanuit de Canadese provincie Newfoundland naar Nederland is geëxporteerd stijgt snel. Nu al is twee keer zoveel Canadese olie in de Rotterdamse haven aangekomen als vorig jaar.

Twee jaar geleden kwam er nog helemaal geen olie uit Newfoundland naar Nederland. De Canadese olie dient in Rotterdamse raffinaderijen als vervanging voor Russische olie uit de Oeral. Die had eerder dit jaar last van vervuiling wat leidde tot een lager aanbod en hogere prijzen. Bovendien zijn er bij olieplatformen in de Noordzee ook de nodige productieproblemen.

Zelfs als de problemen in Rusland en de Noordzee opgelost zijn, lijkt er een toekomst te blijven voor Canadese olie in Rotterdam. Amerikaanse raffinaderijen verwerken vooral olie uit eigen land nu daar meer geproduceerd wordt. Een grote raffinaderij aan de Amerikaanse oostkust die voorheen veel Canadese olie afnam, is daarnaast dichtgegaan.