Reclame voor snelle hypotheek mag niet

Hypotheekverstrekkers mogen geen reclame maken voor de snelheid waarmee een hypotheek kan worden afgesloten. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouder heeft het idee dat er in reclamecampagnes toch weer steeds vaker ingespeeld wordt op snelheid, en dat is in strijd met de regels.

Een huis kopen is een ingrijpend besluit met financiële gevolgen voor de lange termijn, verduidelijkt de AFM. Daarom is het belangrijk dat consumenten zich voor zo’n besluit goed laten informeren en dat ze er ook goed over kunnen nadenken en weloverwogen de knoop kunnen doorhakken.

Volgens de regels mogen reclames voor hypotheken daarom géén verwijzing bevatten naar snelheid en het gemak van het verkrijgen van het krediet. Partijen die dit toch doen spreekt de AFM hierop aan.

De financiële waakhond erkent overigens wel dat het in de huidige krappere woningmarkt goed is als huizenkopers binnen een redelijke termijn duidelijkheid krijgen over de benodigde financiering. De toezichthouder staat dan ook positief tegenover bijvoorbeeld het verkorten van doorlooptijden, zolang dit allemaal maar zorgvuldig gebeurt.