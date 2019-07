Reclame op basis bankgegevens kan niet zomaar

Banken mogen betaalgegevens van klanten niet zomaar gebruiken voor reclame. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept alle banken daarom op om nog eens goed te kijken naar hun beleid rond zogeheten direct marketing.

Aanleiding is dat ING onlangs zijn privacystatement heeft gewijzigd. De bank zei van plan te zijn klanten gepersonaliseerde aanbiedingen te doen op basis van de af- en bijschrijvingen. De AP kreeg vervolgens veel verontruste telefoontjes binnen van klanten.

Daarbij heeft de privacywaakhond aanwijzingen dat meer banken betaalgegevens van klanten willen verwerken voor reclamedoeleinden. Vandaar dat de toezichthouder nu snel een breed signaal wil afgeven en banken wil wijzen op de regels. Of wat ING aankondigde door de beugel kan, is nog niet specifiek uitgezocht.

„Betaalgegevens geven zo’n beetje een compleet beeld van iemands leven: waaraan besteed je je geld, van welke verenigingen ben je lid, met wie ga je om, welke patronen zijn zichtbaar? Daarom vindt de AP het belangrijk de bankensector te wijzen op de privacyregels”, zegt bestuurslid Katja Mur.

ING laat weten nog in gesprek te zijn met de toezichthouder. De bank was nog niet begonnen met het versturen van de persoonlijke aanbiedingen voor eigen producten en diensten op basis van transactiegegevens en zal dat voorlopig ook niet doen.

Ook de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil graag praten met de AP. Volgens de brancheorganisatie laat de waakhond in zijn oproep weinig mogelijkheden om klanten op basis van betaaldata te wijzen op andere producten van de bank. De NVB merkt op dat die opstelling niet altijd in het belang van de klant is. Zo zou een bank kunnen wijzen op de voordelen van een studentenrekening wanneer er studiefinanciering op een rekening binnenkomt.