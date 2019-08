Reclame Heineken herinnert aan lef

Ladders beklimmen en ondernemen vragen durf. Daaraan herinnert de oude muurreclame van Heineken’s glazenwasserij in Amsterdam.

Met de rode, witte en zwarte letters en vlakken oogt de bedrijfsreclame aan de Vijzelgracht 37 weer als nieuw. Bierfirma Heineken betaalt niet mee aan de oppoetsactie. De bierbrouwerij voelt zich te ver af staan van het bedrijf dat ooit ruiten boende en rolluiken leverde. Toegegeven, de eerste directeur van Heineken’s Glazenwasscherij, Adriaan Gilles Heineken, was een neef van de oprichter van de bekende bierverkoper.

In 1878 begint A.G. Heineken een glazenwasserij in Amsterdam. Hij komt op dat idee doordat hij iemand in dienst heeft om de ramen van zijn kantoor schoon te houden. De buren maken ook graag gebruik van diens diensten. Snel breidt Heineken, hoongelach negerend, uit naar andere steden. Hij werkt met slimme abonnementen voor particulieren en bedrijven. Klanten betalen voor zes wasbeurten één gulden per raam per jaar, weet tijdschrift Ons Amsterdam.

beeld RD, Anton Dommerholt

Ook levert Heineken –vanaf 1903 zelfs hofleverancier– rolluiken, zonneschermen en jaloezieën (lamellen). Die combinatie kennen meer glazenwasserijen. Het ziekteverzuim in deze beroepsgroep is hoog. Ongelukken komen vaak voor. Een krantenbericht uit 1907 beschrijft een akelige val van een glazenwasser van Heineken. Vrij snel ontstaan de eerste ziekenfondsen voor brodeloze ruitenwassers. Regelmatig staakt de sector voor betere arbeidsvoorwaarden. Het lef van de mannen die meters omhoogklimmen met een heuse hoogwerker, leidt tot een verkeersopstopping, meldt de krant Het Vaderland in 1928.

De tot schoonmaakbedrijf uitgegroeide zaak gaat in 1982 failliet. Andere bedrijven nemen de handel in rolluiken over.

beeld RD, Anton Dommerholt

Oud goud

Soms sieren gerestaureerde gevelreclames het straatbeeld. Wat is er van de bedrijven op de muurschilderingen geworden? Deel 5.