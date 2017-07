Rechtszaken om vermeend Duits autokartel

Volkswagen, BMW, Daimler, Porsche en Audi hebben in de Verenigde Staten al twee rechtszaken aan hun broek vanwege het vermeende autokartel in Duitsland. Afgelopen week zijn zowel bij de federale rechtbank in San Francisco als die in New Jersey aanklachten ingediend door partijen die denken schadevergoedingen te kunnen krijgen.

Het Duitse weekblad Der Spiegel meldde onlangs dat de autobouwers jarenlang verboden prijsafspraken hebben gemaakt. Consumenten zouden daar de dupe van zijn geweest. Ook de Europese Commissie buigt zich al over de kwestie, waarbij mogelijk ook het Duitse technologiebedrijf Bosch betrokken zou zijn.

De autoconcerns zelf ontkennen de beschuldigingen. Onder meer Volkswagen heeft hier in een verklaring al nadrukkelijk afstand van genomen. Het contact met de vermeende kartelpartners BMW, Daimler, Porsche en Audi zou niet ongebruikelijk zijn.