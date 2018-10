Rechtszaak FNV tegen schoonmaakapp Helpling

Vakbond FNV spant mede namens een van zijn leden een rechtszaak aan tegen schoonmaakapp Helpling. Via die app kunnen mensen een schoonmaker inhuren. Helpling beweert alleen een tussenpersoon te zijn die bemiddelt tussen consumenten en zelfstandige schoonmakers. Volgens FNV is het bedrijf echter een werkgever die zijn schoonmakers in loondienst moet nemen.

FNV loopt al langer te hoop tegen de zogenoemde platformeconomie. De mensen die bij bijvoorbeeld Helpling of maaltijdbezorgers werken kunnen namelijk niet zelf hun tarief bepalen en zijn daardoor „schijnzelfstandigen”, aldus de bond.

In het geval van Helpling wil FNV ook dat het van oorsprong Duitse bedrijf stopt met het in rekening brengen van bemiddelingskosten van 23 procent van het uurtarief van de schoonmaker. Dat is volgens de wet verboden, stelt de bond.

Helpling geeft aan al geruime tijd met de bond in gesprek te zijn geweest en vindt het jammer dat „FNV ons zo slecht begrijpt”. De 23 procent van het uurtarief die Helpling vraagt aan schoonmakers zijn volgens het bedrijf geen bemiddelingskosten. „Daarvoor krijgen ze toegang tot ons klantenbestand, bieden we een agenda-functie en hebben we een klantenservice voor zowel onze klanten als schoonmakers”, zegt een woordvoerster.

Ook benadrukt het bedrijf dat schoonmakers zelf hun uurtarief kunnen bepalen, waarbij het minimum op 11,50 euro is gesteld. Helpling wacht nu de rechtszaak af.