Rechtszaak autobaas Ghosn mogelijk in herfst

De rechtszaak tegen de gevallen autotycoon Carlos Ghosn vindt mogelijk deze herfst plaats in Tokio. Een rechtbank in de Japanse hoofdstad stelde de eerste regiezitting vast op 23 mei, liet een van de advocaten van Ghosn weten aan het Japanse persbureau Kyodo. Daarna kan de zaak enige maanden later waarschijnlijk echt beginnen.

Ghosn bekleedde topposities bij autoconcerns Renault, Nissan, Mitsubishi en de allianties tussen die drie bedrijven. Hij werd in november opgepakt. Hij zou onder meer bij Nissan en de alliantie tussen Renault en Nissan hebben gefraudeerd en privé-uitgaven hebben gedaan met geld van de bedrijven.

Na verschillende verlengingen van zijn voorarrest kwam Ghosn begin deze maand op borgtocht vrij. Hij houdt vol onschuldig te zijn en zegt dat Nissan hem gebruikt heeft voor politieke motieven. Zo zouden de Japanners een verdergaande samenwerking met Renault niet zien zitten en de verhoudingen met de Franse autobouwer gelijk willen trekken.