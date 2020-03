Rechter zet streep door toegangsverplichting KPN en VodafoneZiggo

KPN en VodafoneZiggo zijn toch niet verplicht hun netwerken open te stellen voor de diensten van hun concurrenten. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) had beide telecombedrijven de verplichting opgelegd om concurrenten toegang te geven tot hun netwerken. Anders zouden zij volgens de toezichthouder samen te veel marktmacht krijgen, en zou er voor concurrenten en bedrijven te weinig te kiezen overblijven.

Maar dat heeft de ACM onvoldoende bewezen, oordeelt het CBb in hoger beroep. „Daarmee vervalt de basis voor de aan KPN en VodafoneZiggo opgelegde regulering en sneuvelen dus ook de toegangsverplichtingen.”

KPN is „tevreden” met de uitspraak van het CBb, laat een woordvoerder weten. Hij benadrukt dat het bedrijf al jaren netwerkruimte verhuurt aan concurrenten die geen eigen netwerk hebben. Mede daardoor is er „veel en gezonde concurrentie” in de Nederlandse telecombranche.