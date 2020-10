Rechter zet streep door reddingsplan Wibra België

Een Belgische rechter heeft een streep gezet door het reddingsplan van de Belgische tak van discountketen Wibra. Het bedrijf wilde flink inkrimpen en een doorstart maken. Maar het plan kreeg donderdag geen akkoord.

Wibra België lijdt al jaren verlies. In juli kondigde de van huis uit Nederlandse onderneming aan dat het een aanvraag voor een gerechtelijke reorganisatie zou indienen. Dit was nodig omdat het broze herstel dat bij Wibra België was ingezet, door de coronacrisis volledig teniet was gedaan.

Van de 81 Wibra-winkels in België zouden volgens het plan 36 winkels overblijven. Daarbij zouden 183 van de 439 winkelmedewerkers hun baan kunnen behouden. Medewerkers van Wibra gingen eerder in staking vanwege de ontslagronde. Ze pikten het niet dat de directie hun geen garanties bood over de wettelijke verplichtingen zoals ontslagvergoeding.

Volgens verschillende vakbonden betekent de beslissing van de rechter nu dat Wibra nu dat het bedrijf faillissement moet aanvragen.

Wibra zelf ziet na de uitspraak nog steeds een toekomst in België en bekijkt nu verdere stappen, zegt een woordvoerder. Het plan is volgens hem „vooral op juridische grond” verworpen. Het bedrijf wil een faillissement voorkomen en werkt aan een voorstel dat haalbaar en draagbaar moet zijn.

Lukt dit niet, dan lijkt een faillissement onafwendbaar. Ook dan ziet Wibra via een doorstart kansen in België. De laatste poging zal volgens de zegsman geen maanden of weken op zich laten wachten. De kwestie heeft geen effect op de Nederlandse activiteiten van de onderneming.