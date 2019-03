Rechter VS beveelt ban op sommige iPhones aan

Apple maakt inbreuk op een Qualcomm-octrooi en om die reden zouden sommige iPhones niet meer naar de VS verscheept mogen worden. Dat zegt een Amerikaanse handelsrechter in een van de zaken die bij de Amerikaanse toezichthouder International Trade Commission (ITC) zijn aangespannen.

Apple en Qualcomm zijn in een verwoede strijd over patenten verwikkeld. Qualcomm beschuldigt Apple ervan zijn technologie te gebruiken voor iPhones, zonder daar genoeg voor te betalen. Apple vindt juist dat de chipgigant misbruik maakt van zijn dominante positie op de markt door hoge royalty’s te vragen.

In dit specifieke geval had de inbreuk betrekking op een energiebesparende toepassing. iPhones die zijn uitgerust met chips van een andere fabrikant zouden die functie ook hebben en om die reden in de ban moeten. De bevindingen van de ITC-rechter worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing door een speciale commissie over een mogelijk Amerikaans importverbod van de in China gefabriceerde smartphones.