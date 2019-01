Rechter verbiedt staking bij VDL Nedcar

De staking bij autofabriek VDL Nedcar mag niet doorgaan. Volgens de rechter in Maastricht zou de actie de werkgelegenheid in Born in gevaar kunnen brengen, omdat het Duitse autoconcern BMW dan zou kunnen besluiten geen nieuwe orders meer te plaatsen.

Personeel van het Limburgse bedrijf wilde donderdag en vrijdag het werk neerleggen in een roep om betere arbeidsvoorwaarden. Vakbondsbestuurders rekenden op zeker 1500 stakers. Het bedrijf besloot hier een stokje voor te steken en stapte naar de rechter.

Bij VDL Nedcar zou het om de tiende en elfde staking in zeven maanden zijn gegaan. Het bedrijf noemde het aantal stakingsdagen disproportioneel. VDL onderhandelt momenteel juist met opdrachtgever BMW over nieuwe contracten. Als BMW zou besluiten geen auto’s meer door VDL te laten maken, staan mogelijk de banen van 6000 medewerkers op het spel.

Ron Smeets van CNV vindt het een vreemde uitspraak, want volgens hem gebruikt VDL het werkgelegenheidsargument al een hele tijd. Dit terwijl personeel afgelopen jaar toch al meerdere keren het werk heeft neergelegd. Zijn collega Hans Wijers van FNV benadrukt dat er deze week bij andere metaalbedrijven wel gestaakt wordt.

De acties bij VDL maken deel uit van een reeks acties en stakingen in de metaalsector. Werknemers en werkgevers liggen al maanden overhoop. De vakbonden eisen meer zeggenschap over werktijden, een hoger loon en betere regelingen. Maar werkgeversorganisatie FME wijst met een beschuldigende vinger naar de vakbonden, die in haar ogen een „goed loonbod” en andere aanvullende voorwaarden niet willen accepteren. Een akkoord over een nieuwe cao Metalektro voor de circa 150.000 werknemers in de metaalindustrie lijkt daardoor verder weg dan ooit, aldus FME.