Rechter steekt stokje voor prijs flitskrediet

De rechtbank Rotterdam steekt een stokje voor de hoge prijs van een flitskrediet. Flitskredietverstrekkers mogen de regels voor een maximumvergoeding niet omzeilen door veel geld te vragen voor het garant staan voor zo’n snelle lening, oordeelt de rechter.

Een klant leende voor een maand 350 euro bij LoanRider, dat opereert vanuit de Baltische Staten. Naast de normale kredietvergoeding moest hij ook nog 87,50 euro betalen aan een ander bedrijf dat voor hem garant zou staan.

LoanRider stelde dat die extra kosten buiten de kosten van het krediet vielen, aangezien de klant er ook voor kon kiezen iemand uit zijn omgeving ‘gratis’ als garantsteller op te geven. Maar daar is de rechter het niet mee eens. Als een kennis garant had willen staan, had de klant het bedrag net zo goed van die persoon kunnen lenen.

Rogier Raas, bij advocatenkantoor Stibbe gespecialiseerd in financieel recht, zegt in de Volkskrant dat deze uitspraak het einde kan betekenen voor het verdienmodel van flitskredietverstrekkers. „Ik kan me voorstellen dat andere rechters deze lijn zullen volgen. Als dat gebeurt, behoort de praktijk van de betaalde borgstelling snel tot het verleden.”