Rechter staat acties bij Shell Moerdijk toe

Personeel van Shell hoeft niet over te werken bij groot onderhoud op de locatie in Moerdijk. Dat heeft de rechter vrijdagmiddag beslist in een kort geding dat door de olie- en gasreus was aangespannen tegen de vakbonden FNV en CNV.

Het weigeren van overwerk maakt onderdeel uit van vakbondsacties in de roep om een betere cao. FNV en CNV hebben de werknemers opgeroepen om in Moerdijk de komende tijd alleen de normale diensten te draaien. Door de acties loopt gepland groot onderhoud vertraging op.

Volgens Shell zou daardoor de veiligheid van mensen en milieu in het geding komen. maar van een veiligheidsrisico is volgens CNV-bestuurder Piet Verburg geen sprake. „Het gaat om een lege fabriek, er liggen geen gevaarlijke stoffen”, aldus Verburg tegen NU.nl.

De vertraging van het onderhoud kan Shell mogelijk honderden miljoenen euro’s kosten, betoogde de chemiereus voor de rechter. Die ging echter niet mee in de argumentatie van het bedrijf.

Vakbonden en Shell kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. De bonden willen een structurele loonsverhoging van 5 procent per jaar en vermindering van werkdruk. Shell biedt een stuk minder. Ook op de locatie in Pernis is al gestaakt. Vorige week kondigde Shell aan lonen van stakende werknemers te korten.

Voor de onderhoudsklus in Moerdijk zijn behalve de 400 eigen werknemers van de fabriek ook nog 2500 externe krachten ingehuurd. Volgens Shell lopen zij veiligheidsrisico’s bij de actie. De advocaat van het bedrijf wees eerder ook op een brief van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, die zorgen uitte om de veiligheid.

De vakbonden bepleitten dat de veiligheidsrisico’s niet zo groot zijn als Shell wil doen voorkomen. Advocaten van FNV zeiden tegen de rechter dat de acties van werknemers uiteraard geld kosten. „Maar zelfs als het honderden miljoenen kost, is dat voor Shell maar een beetje. Daarnaast kan Shell heel makkelijk iets doen tegen deze kosten door een goed bod te doen.”

De acties bij Shell duren zeker tot dinsdag. Volgens FNV staat dan een nieuw overleg tussen de partijen gepland.