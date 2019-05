Rechter: PostNL verantwoordelijk voor te laag loon

PostNL is verantwoordelijk voor achterstallig loon aan pakketsorteerders die via het uitzendbureau In Person werkzaam waren. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door vakbond FNV. De uitspraak betekent dat benadeelde werknemers bij PostNL moeten aankloppen als ze een nabetaling eisen.

De zaak draait om veelal Poolse werknemers die in drie sorteercentra werkten. Zij kregen minder betaald dan de cao van PostNL omdat ze via een vorm van onderaanneming in dienst waren. Volgens FNV handelde het pakketbedrijf onrechtmatig omdat er feitelijk sprake was van uitzendwerk, waarbij ingehuurde werknemers hetzelfde moeten krijgen als vaste medewerkers.

De rechter gaf de vakbond gelijk en stelde dat PostNL zodoende bewust van onderbetaling van de werknemers heeft geprofiteerd. Zo nam het pakket- en postbedrijf zelf het initiatief bij de samenwerking met In Person. Ook weegt de rechtbank een filmpje van een presentatie mee. Daarin is te zien hoe een toenmalig leidinggevende van PostNL aanwezigen oproept ,,je om de wet heen te organiseren’’ bij het uitbesteden van werk.

FNV eiste ook een schadevergoeding van 100.000 euro van PostNL. Die wees de rechter af omdat de vakbond dit bedrag al in een schikking had ontvangen van In Person. Volgens FNV is de uitspraak dan ook vooral van belang voor werknemers die geen lid van de vakbond waren en niets uit die schikking hadden ontvangen.

PostNL beraadt zich op eventuele vervolgstappen, maar wilde niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Het bedrijf kondigde eerder dit jaar aan te stoppen met de gewraakte vorm van inhuur van arbeidskrachten, die ook wel contracting wordt genoemd.

„Het lijkt terecht dat PostNL gewezen wordt op onderbetaling van een deel van de pakketsorteerders”, reageert Melanie Blonk, belangenbehartiger van de RMU. „Iedereen die in Nederland werkt, heeft bij gelijk werk recht op gelijk loon. Wie hetzelfde werk doet, moet ook evenveel betaald krijgen, waarbij het ons niet uitmaakt of je in vaste dienst of dat je via een uitzend- of onderaannemingsconstructie werkt.”

De RMU wil geen oneerlijke concurrentie, waarbij vaste werknemers verdrongen worden door goedkopere (buitenlandse) uitzendkrachten. Blonk: „Al eerder is door de rechter uitgesproken dat uitzendkrachten ingeschaald moeten worden op dezelfde loonschalen als de vaste medewerkers. Het lijkt niet meer dan logisch dat ook andere constructies hieronder zullen gaan vallen.”