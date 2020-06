Rechter: jongste cabinemedewerkers niet als eerste weg bij KLM

Luchtvaartmaatschappij KLM hoeft bij de aanstaande reorganisatieplannen niet het nieuwste personeel als eerste te ontslaan. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten in een kort geding dat was aangespannen door de vakbond voor cabinepersoneel VNC.

KLM staat voor forse besparingen door de coronacrisis, waarbij het onmogelijk is om ontslagen te voorkomen. De luchtvaartmaatschappij wil daarbij het liefst een afspiegeling waarbij ontslagen vallen in alle leeftijdsgroepen. VNC, de grootste vakbond bij KLM, stelde dat in de cao het zogeheten last-in-first-out-principe was afgesproken. De bond stapte naar de rechter om de vliegmaatschappij te dwingen dit principe te volgen.

De rechtbank stelt de vakbond nu in het ongelijk. Door de nieuwste medewerkers als eerste te kunnen ontslaan, zou een werkgever afwijken van de norm bij grote saneringen. Dat kan alleen als in de cao goed dichtgetimmerde afspraken staan tussen werknemers en de werkgever en er een onafhankelijke ontslagcommissie komt. Dergelijke afspraken staan niet in de huidige cao.

De rechtbank merkt verder op dat KLM bij het last-in-first-out-principe meer ontslagen nodig heeft om tot dezelfde kostenbesparing te komen. Dat zou tot onevenredig verlies van jongere cabinewerknemers kunnen leiden. Dat zou problemen kunnen opleveren voor het personeelsbeleid van KLM in de toekomst, waardoor het aanpassen van de afspiegeling bij ontslag meer is dan puur een formaliteit.